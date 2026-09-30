I criteri ambientali, sociali e di governance non sono più un costo, ma una leva strategica decisiva per la brand identity e la stabilità economica nel football moderno

I criteri ESG (Environmental, Social e Governance) non rappresentano più una semplice voce di responsabilità sociale d’impresa o un adempimento burocratico, ma si sono trasformati in una vera e propria leva strategica e di valore economico per l’intera industria del calcio.

È questo il messaggio forte e chiaro emerso dall’SFS Snack Milano, l’appuntamento organizzato dal Social Football Summit presso la sede di Avvale Group, che ha visto riuniti i principali protagonisti, dirigenti e partner della football industry per fare il punto sul futuro sostenibile dello sport più amato al mondo.

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Dal greenwashing alla strategia: la nuova era dei criteri ESG

Nel corso dell‘incontro è apparso evidente come il settore calcistico stia vivendo una profonda trasformazione culturale e gestionale. Integrare le metriche ambientali, la tutela sociale e una governance trasparente all’interno dei piani industriali dei club non è più una scelta accessoria, ma una necessità primaria per garantire la competitività e la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

Dalla gestione degli stadi all’impronta ecologica delle infrastrutture, fino alle politiche di inclusione e trasparenza aziendale, la sostenibilità è diventata un fattore chiave per attrarre investitori internazionali e costruire partnership commerciali solide e durature.

I partecipanti: club, leghe e top brand a confronto

A rendere particolarmente ricco il tavolo dei lavori è stata la partecipazione dei principali attori delle istituzioni sportive, dei club e delle aziende leader del settore. Gli onori di casa e l’apertura istituzionale sono stati affidati a Gianfilippo Valentini (Founder di SFS), Stefano Maneri (Managing Director di RISE) e Fabrizio Fiocchi (CEO & Co-Founder di ESGeo).

Il primo panel, dedicato al legame tra ESG, brand identity e sponsorizzazioni, ha visto gli interventi e le testimonianze di Michele Ciccarese (Marketing & Commercial Director della Lega Serie A), Margherita Cassano (Apparel Merchandising Associate Manager dell’AC Milan), Marco Bifulco (Presidente del Napoli Women), Elena Mirandola (Founder di The Breakaway), Marco Marin (Director Luxury Market Development di R-PAC) e Roberto Morucci (Head of Central Government & NPO di AWS).

La masterclass sulla Direttiva EmpCo e la gestione dei claim ambientali e sociali ha visto invece il contributo dell’Avv. Giovanni Marsili (Partner dello Studio Legale Gianni & Origoni) e di Gabriele Ferretti (Chief Marketing & Strategy Officer di Onsports), affiancati da Fabrizio Fiocchi e Stefano Maneri per esplorare le nuove opportunità di differenziazione e competitività sul mercato. A moderare l’intero evento è stata la giornalista Giulia Piscina

Brand identity e sponsorizzazioni: il valore per le società

Un focus centrale del dibattito ha riguardato l’impatto dei parametri ESG sulla reputazione dei club e sull’attrazione degli sponsor. Le aziende partner e i grandi brand chiedono sempre più frequentemente alle società di calcio standard elevati e certificati di sostenibilità per legare il proprio nome a quello dei club.

Inoltre, l’adeguamento alle nuove normative europee, come la Direttiva EmpCo contro il greenwashing, impone un cambio di passo deciso: le azioni di sostenibilità devono essere concrete, misurabili e comunicate con la massima trasparenza, diventando il cuore della brand identity di ogni società sportiva.

Verso il main event di Torino: la roadmap del calcio moderno

L’appuntamento milanese ha confermato il valore del format SFS Snack come piattaforma d’élite per il networking, l’aggiornamento professionale e il confronto di alto livello tra gli stakeholder del pallone.

Le evidenze e gli spunti emersi a Milano rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento al main event del Social Football Summit in programma a Torino il 10 e 11 novembre, dove il tema della transizione sostenibile e dell’innovazione nel calcio globale tornerà a essere il protagonista assoluto del dibattito internazionale.