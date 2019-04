Esonero Gattuso, per Ordine è un errore

Una squadra inguardabile, fischiata dai propri tifosi che avevano affollato gli spalti di San Siro. La sconfitta per 1-0 contro la Lazio nega al Milan la finale di Coppa Italia e la possibilità di alzare un trofeo in questa stagione, quindi come prevedibile scoppia la rabbia dei sostenitori rossoneri nei confronti dell’allenatore Gennaro Gattuso, che ha sempre meno persone che lo difendono. Fra queste però c’è Franco Ordine, giornalista ed opinionista televisivo.

Social scatenati – Sul web tutti chiedono in coro il suo esonero e l’hashtag #gattusout vola nei trend, ma per Ordine l’allenatore non va massacrato: “Non è l’unico colpevole. Ha provato a fare del suo meglio. Poiché ha funzionato il sistema di gioco con difesa a 3, ha rimescolato le carte senza trovare alcun giovamento. Nella ripresa il clamoroso deficit fisico più quello ancora più marcato di idee, sono diventati lo scenario mortificante per il club un tempo il più medagliato al mondo”.

Disastro Fassone – Il vero responsabile delle attuali difficoltà del Milan sarebbe secondo Ordine l’ex direttore Marco Fassone, con la sua campagna acquisti tanto costosa quanto sbagliata: “La cifra tecnica di alcuni famosi acquisti dell’epoca Fassone-Mirabelli, celebrati dagli stessi tifosi con entusiasmo eccessivo, si è rivelata povera. Musacchio, Rodriguez, Kessiè, Calhanoglu, Biglia, Borini per sorvolare su Andrè Silva e il resto della compagnia assortita sono inferiori a Milinkovic Savic e Immobile, Luis Alberto e Lucas Leiva, Acerbi e Correa”.

SPORTEVAI | 25-04-2019 09:45