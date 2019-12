Espanyol su Zaza: l'offerta dei catalani

L'Espanyol ha chiesto informazioni al Torino per Simone Zaza. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, la società di Barcellona vuole rinforzare il reparto d'attacco e ha rimesso gli occhi sull'attaccante granata, già cercato la scorsa estate.

Ad agosto Cairo aveva detto no alla società catalana, che ora torna alla carica con una nuova offerta: l'intenzione è pagare metà del cartellino del giocatore, più un extra per la cessione, inserendo l’opzione di riscatto nel caso in cui venga raggiunta la salvezza. Zaza ha segnato domenica contro la Fiorentina, strappando gli elogi di Walter Mazzarri: la cessione sembra lontana ma nelle prossime settimane potrebbero esserci novità.

SPORTAL.IT | 10-12-2019 13:19