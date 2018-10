ESport, altro che soldi facili: quanto si trattengono Youtube&Co?

Questa è la storia di come un giovane player possa guadagnare davvero tantissimi soldi grazie all’eSport. Una pratica ormai sempre più frequente, che al di fuori sembrerà ‘una passeggiata’, un modo facile facile per accumulare denaro. Non è sempre così, però… Oggi vi parliamo di Nick Overton, pro player di Fortnite che ha guadagnato più di 500mila dollari grazie al videogioco firmato Epic Games.

Il ragazzo, in un’intervista rilasciata a Yahoo Finance, ha raccontato cosa significhi essere un professionista dell’eSport e come è solitamente una sua tipica giornata. Se oggi è un atleta esportivo, Overton lo deve a un regalo di Natale: a 6 anni gli fu regalato un N64, col quale il ragazzino giocò talmente tanto da far arrabbiare suo padre, che gli sequestrò tutte le console dicendogli che se proprio voleva passare tanto tempo a giocare, avrebbe dovuto ricavarne denaro.

E così è stato. Solo che la vita di un gamer di eSport non è così facile come si può pensare:”La maggior parte delle persone è abituata ad andare a lavoro e a ricevere una paga. Con lo streaming e YouTube, invece, tutto è molto più complicato”. YouTube, infatti, trattiene una percentuale dai guadagni dei contenuti prima di versarli al network, che prende la sua parte prima di darla allo youtuber. “Con Twitch, invece, le tue entrate provengono di solito dalle persone che ti stanno guardando. Donano 2 o 3 dollari, si iscrivono, un po’ come il classico abbonamento alle riviste. Twitch fa pagare per queste iscrizioni, circa 5 dollari. Il creatore ottiene una percentuale di questa somma” – ha spiegato.

Entrando nello specifico di Fortnite, Overton ci tiene a sottolineare che “in una giornata di 24 ore, cinque di queste vengono spese in media per lo streaming, due o tre per la registrazione e il montaggio dei video, e il resto se ne va in allenamento”. Un impegno costante, dunque, che non sembra lasciare al player moltissimo tempo libero.

Insomma, essere un atleta di eSport è difficile e faticoso come le altre discipline sportive, al di là di quello che si possa pensare dall’esterno.

HF4 | 24-10-2018 09:30