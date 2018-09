ESport, chi c'è davvero dietro le quinte?

Con il mondo degli eSport in continua espansione, si amplifica sempre di più anche il volume di affari che interessa più o meno direttamente le discipline elettroniche. Un aspetto, questo, che non è di certo sfuggito ad alcune aziende del settore, che stanno facendo di tutto per prenderlo completamente in mano, provando ad accentrarlo nelle loro mani. Ma chi c’è davvero dietro le quinte dello show business esportivo?

Negli eSport chi comanda? Ecco le aziende più interessate al business

Parliamo di poche aziende, che però si sono ormai accorte di avere tra le mani una gallina dalle uova d’oro. È questa la ragione per cui molti colossi sono in prima fila: Amazon (con il suo servizio dedicato Twitch), Facebook e ovviamente Google, che si giocano il primato di piattaforma privilegiata per la condivisione di contenuti. In particolare, YouTube sta dando battaglia a Twitch nella trasmissione degli eventi più importanti. Quelli che, appunto, attirano la maggiore audience possibile.

Poi ci sono aziende sconosciute ai profani, come la Monumental Sports & Entertainment, già impegnata nel Basket con i Washington Wizards e le Washington Mystics e nell’hockey con i Washington Capitals. Ebbene, dal 2016 ha acquistato anche il Team Liquid, la squadra esportiva più famosa del mondo, attiva in diverse discipline come LoL, Overwatch e Starcraft 2. MSE è inoltre coproprietaria di aXiomatic, una holding dedicata agli eSport che vede tra i suoi investitori diverse personalità provenienti dall’NBA, tra cui Magic Johnson.

Inutile dire che ci sono anche tante altre aziende ‘tradizionali’ che provano ad aggiudicarsi una fetta di torta. Si pensi a McDonald’s, che in Spagna è il main sponsor dell’edizione digitale della Liga. O a Red Bull, che dopo tutti gli investimenti nel mondo degli sport classici si è gettata a testa bassa anche tra le squadre eSportive. E non manca Coca Cola, da anni finanziatore principale del League of Legends World Champions.

HF4 | 25-09-2018 13:00