ESport, quando fare i furbetti non è una buona idea

Uno dei valori massimi dello sport è senza ombra di dubbio il fair play: giocare pulito, secondo le regole e senza ricorrere a trucchetti volti ad imbrogliare. Una questione che da sempre appassiona tutti gli appassionati e che si è traslata senz’altro anche nelle discipline elettroniche. Negli eSport chi fa troppo il furbo paga. Un po’ come nel calcio o nel tennis, sia che si parli doping che di combine.

Anche negli eSport il fair play va osservato

Essendo il fenomeno largamente in ascesa, metodi di inganno nuovi di volta in volta sono sempre in sperimentazione da parte di chi mira a vincere a ogni costo, infischiandosene delle regole. Il sistema più utilizzato per imbrogliare consiste nel fare ricorso a software truccati capaci di alterare le prestazioni o i risultati di gara, soprattutto nei tornei giocati in rete.

Non a caso però gli scandali scoppiano con una certa regolarità, tra chi pratica lo stream sniping (spiare in tempo reale quello che sta facendo l’avversario mentre ci si gioca contro) e chi è invischiato in torbide storie legate alle scommesse. Le squalifiche possono essere pesanti e mettere la parola fine alla carriera di un giocatore, come ad esempio nel recente scandalo PUBG, che ha portato ai colpevoli un ban di tre anni dal gioco.

Ma la squalifica di un pro player da una competizione o addirittura da un intero titolo è il meno che può accadere, per quanto spesso accompagnata con multa e in alcuni paesi (la Corea del Sud ad esempio) addirittura con la reclusione. Di frequente infatti queste sanzioni si estendono all’intero team di appartenenza (se acquiescente), finendo per coinvolgere anche quei giocatori che magari non hanno mai preso parte agli illeciti.

HF4 | 25-01-2019 14:30