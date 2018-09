ESport, i numeri aumentano: per il 2018 prevista crescita record

È innegabile: il fenomeno eSport non rallenta la sua ascesa, anzi! Un mondo in continua crescita che coinvolge sempre più persone, di fasce d’età disparate e ambo i sessi. Lo confermano i numeri: parliamo di milioni se ci riferiamo ai fan, player o semplici spettatori, e di miliardi se vogliamo riferisci al denaro che muove il mercato esportivo.

E il 2018 prevede numeri da capogiro, lo rivela un recente studio di Newzoo. Quest’anno, infatti, saranno 380 milioni le persone che seguiranno gli eSport in tutto il globo, compresi i 165 milioni di spettatori abituali. Un pubblico che segue i tornei soprattutto dal Nord America, dalla Cina e dalla Corea del Sud. Facciamo un esempio concreto: il campionato mondiale di League of Legends dello scorso anno ha attirato oltre 80 milioni di spettatori. Sempre nel 2017 sono stati organizzati 588 eventi maggiori.

Passiamo ora ai guadagni. Il 2018 prevede che il settore esportivo raggiunga probabilmente i 906 milioni di dollari a livello mondiale ed entro il 2019 questa cifra potrebbe superare il miliardo. Il mercato videoludico, insomma, riempie le tasche di tutti, player e case produttrici. Già, come per esempio la EA Madden Franchise, che pubblica il titolo Madden 19, presentato di recente al torneo di Jacksonville: dalla sua fondazione ha venduto oltre 130 milioni di unità, per un totale di più di 4 miliardi di dollari in entrate.

I brand potrebbero arrivare a investire nell’anno corrente 694 milioni di dollari in eventi e manifestazioni legate all’eSport. E i player? Vi abbiamo già raccontato quanto possano arrivare a guadagnare i videogiocatori (cifre a sette zeri). Entro la fine dell’anno in corso, circa 1,6 miliardi di persone saranno informate sul mondo videoludico.

Una corsa, quella esportiva, che non ha alcuna intenzione di interrompersi. Anche se la strada è lunga e, lungo il cammino, può verificarsi qualche battuta d’arresto.

HF4 | 06-09-2018 08:30