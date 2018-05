ESport Palace, nasce a Bergamo l'edificio firmato Samsung

Samsung Electronics punta sugli sport elettronici e apre l’eSport Palace, un edificio di 3 piani dedicato a tutti gli appassionati del gaming competitivo. Un palazzo che sorge nel cuore di Bergamo e che sarà il quartier generale dei Samsung Morning Stars, un team italiano di Overwatch sponsorizzato dalla famosa azienda coreana. Un progetto ambizioso che punta a diventare un riferimento per il settore eSports, un luogo di incontro e confronto tra gamer, caster, streamer, ma anche semplici amanti dei videogame.

L’eSport Palace, realizzato in collaborazione con AK Informatica, vedrà al piano terra un elegante ristorante aperto al pubblico e ai player professionisti del team ufficiale di Samsung. Al secondo piano i visitatori troveranno una sala LAN con 40 postazioni, realizzata per tutti gli amanti di ogni genere di gaming, con un palco per gli eventi. Mentre il terzo piano ospiterà la ‘dimora’ dei Samsung Morning Stars, che potranno allenarsi e produrre contenuti per Twitch e altri social.

Non c’è solo Samsung dietro la realizzazione dell’eSport Palace: altri importanti brand del mercato high-tech hanno partecipato al progetto, come Cooler Master, Astro, Sparco, Intel, Zotac, D-Link e Internet One.

“L’intero eSport Palace è dotato delle ultime tecnologie Samsung. Gaming monitor, TV, Wall Display e Flip saranno a disposizione dei giocatori e dei consumatori. Samsung crede fortemente in questo progetto e fin dalla nascita dei Morning Stars abbiamo seguito i ragazzi per dare loro tutto ciò di cui avevano bisogno. Per questo motivo abbiamo scelto di creare questo spazio per i team e per tutti gli appassionati di eSports” – ha spiegato Martino Mombrini, ‎ Marketing Director IT Division di Samsung Electronics.

Se non state nella pelle dalla voglia di visitare l’eSport Palace, non potrete di certo perdere la cerimonia di inaugurazione sabato 26 e domenica 27 maggio a Bergamo.

