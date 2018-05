ESport, tutto pronto per il campionato MotoGP. Quando si parte?

Conto alla rovescia per il Campionato MotoGP eSport 2018, la competizione su due ruote virtuale più famosa nel settore degli sport elettronici. Dopo il grande successo della scorsa edizione, quest’anno la gara prevede tantissime novità, a partire dalle piattaforme a disposizione dei giocatori: Sony PlayStation® 4, Xbox One e PC. In aumento anche il numero dei partecipanti, 8 in più rispetto all’edizione precedente.

Il Campionato MotoGP eSport 2018 inizierà il prossimo 18 luglio e vedrà i gamer sfidarsi sulle piste del COTA, del Sachsenring, di Losail e del Red Bull Ring. I player migliori passeranno direttamente alla prima semifinale che si terrà a Misano. La gara prevede poi una seconda fase in cui i concorrenti si sfideranno sui circuiti di Phillip Island, del Mugello, Sepang e Buriram. I 12 migliori accederanno alla seconda semifinale che si svolgerà a Madrid.

“Siamo molto orgogliosi di presentare la seconda edizione di questa competizione. È un grande palcoscenico per tutto il MotoGP. Voglio ringraziare Milestone (l’azienda che produce il videogioco ufficiale del campionato del mondo, ndr) per il suo grande lavoro di sviluppo di MotoGP™ 18” – ha dichiarato Pau Serracanta, Managing Director di Dorna.

Il MotoGP eSport 2018 vedrà competere giocatori da tutte le parti del globo: la grande sfida finale andrà in scena il 16 novembre a Valencia, (trasmessa a livello planetario) a cui parteciperanno i primi 6 classificati di ogni semifinale. Il premio in palio per il vincitore è una favolosa BMW M240i Coupé.

