ESports: anche i videogiocatori avranno i loro sindacati

Come negli sport tradizionali, anche nel settore degli eSports i diritti dei gamer devono essere tutelati. Nonostante si tratti di un mondo ‘nuovo’, che sta ancora cercando di definire le proprie regole, la sua rapida crescita è innegabile e, proprio in questa fase così delicata, è bene capire quale sia la strada migliore da intraprendere, soprattutto per gli atleti.

Le difficoltà di una gestione imparziale del settore sono dovute principalmente all’assenza di enti super partes che seguano e regolino il mondo degli eSports. Tanti i quesiti: dei numerosi tornei, per esempio, quali sono i primari e quali invece i secondari? Chi si occupa di seguirli tutti? Se un player è escluso da una competizione per doping, può partecipare a un’altra gara organizzata da un publisher diverso? I videogiocatori professionisti sono dipendenti della società per cui competono?

A oggi siamo ancora indietro. Come sappiamo, nel settore degli sport elettronici esistono le cosiddette ‘leghe‘, solitamente una per videogioco. Nonostante il loro ruolo, non potranno mai sostituire le associazioni sindacali: queste, infatti, sono fondamentali per accordarsi con le società sul tetto dei salari e sulla modalità contrattuale, sulle condizioni di lavoro, sull’assicurazione sanitaria, su clausole di natura legale, sui rimborsi delle spese di trasferta, o per quanto riguarda l’attrezzatura.

Da queste perplessità nasce il bisogno di istituire dei veri e propri sindacati. In questo senso sembra che qualcosa si stia muovendo, in particolar modo negli Stati Uniti: sta nascendo, infatti, un’associazione di giocatori, la LoL Player’s Association, guidata da Hal Biagas (ex general counsel della NBA Player’s Association) e con il supporto della Riot Games.

