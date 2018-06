ESports e sport possono coesistere? Secondo Pavel Kolobkov sì

“Gli sport tradizionali non verranno sostituiti dagli eSports, ma dovranno prosperare al loro fianco”: sono le parole del ministro russo dello sport Pavel Kolobkov che, durante un evento dedicato al business a San Pietroburgo, ha voluto sottolineare che la Russia intende sostenere lo sviluppo degli sport elettronici, nel rispetto delle regole della repubblica federale. “Sono desideroso di lavorare con l’industria esportiva per favorire la crescita degli esports in Russia. Lo stato, però, deve porre dei dei paletti normativi” – ha aggiunto.

Durante il suo discorso, il ministro Kolobkov ha ribadito non solo che sport ed eSports possono coesistere, ma che le discipline eSportive sono una realtà affermata ormai da tempo: “Non importa che sia il governo o qualcun altro a riconoscere gli eSports come sport. Sono già stati riconosciuti dalla società. Dalle persone che li realizzano”- ha proseguito.

Era presente all’evento anche Emin Antonyan, segretario della Federazione Esportiva Russa (istituita nel 2000), che è intervenuto confermando le parole del ministro russo: “Sono favorevole agli esport complementari allo sport e viceversa. Quello che sto dicendo è che non siamo in competizione; dovremmo prendere il meglio gli uni dagli altri e lavorare per il bene dei fan e degli atleti”.

Regole, normative: questo chiede la Russia, questo chiede più in generale tutto il comparto esportivo. Perché, come gli sport tradizionali, anche gli eSports ne hanno assolutamente bisogno.

HF4 | 12-06-2018 11:56