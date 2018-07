ESports: finché morte non ci separi... o no? Veglia funebre shock

Ci sono passioni che non muoiono mai… come quella per gli eSports! Cari lettori, non si tratta di un gioco di parole, ma di una storia vera che ha davvero dell’incredibile e noi ve la vogliamo raccontare. Per farlo, dobbiamo volare fino a New Orleans, in Louisiana, dove una famiglia ha organizzato una veglia funebre a dir poco ‘particolare’…

Il protagonista di questa storia è Renard Matthews, un ragazzo deceduto a seguito di uno scontro a fuoco con la polizia. Come da tradizione, i parenti hanno organizzato una veglia per dare l’ultimo saluto al giovane scomparso. E fin qui, niente di stravagante. Solo che, invece di metterlo all’interno di una bara aperta, i famigliari si sono chiesti quale fosse il reale desiderio di Renard.

Così, hanno posizionato il cadavere seduto su una seggiolina con indosso la maglia di Kyrie Irving dei Boston Celtics, la sua squadra di cui era tifoso, e in mano un controller. Avete letto bene, un controller della PlayStation. Una storia davvero originale, che ha fatto il giro del web, destando stupore perfino tra i fan più accaniti del mondo del gaming.

Trovata bizzarra o reale desiderio di ricordare Renard secondo le sue volontà?

HF4 | 20-07-2018 08:30