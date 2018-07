ESports, Halo diventa una serie tv: ecco le prime indiscrezioni

All’inizio di quest’anno c’erano stati dei rumors, poi smentiti, che davano per cancellato il progetto di Steven Spielberg di realizzare una serie tv su Halo, lo sparatutto in prima persona pubblicato da Microsoft Game Studios. Finalmente, dopo una serie di avversità, la Showtime ha dato l’ok per la produzione di una prima stagione di 10 episodi.

“Halo è la nostra serie più ambiziosa di sempre e prevediamo che il pubblico che l’attendeva da anni sarà pienamente ricompensato. Nella storia della tv, non c’è mai stata sufficiente fantascienza di qualità. Halo affascinerà i fan del videogame e attirerà anche nuovi appassionati nel mondo di personaggi complessi che popolano questo universo unico” – ha dichiarato attraverso un comunicato stampa David Nevins, presidente di Showtime.

Già nel 2013, infatti, il grande regista statunitense aveva dichiarato di aver siglato un accordo con Microsoft e Showtime per produrre una serie in live-action dedicata a uno dei personaggi di Halo, Master Chief. Poi era calato il silenzio, tanto che i fan avevano creduto che il progetto fosse andato in fumo. E invece no, Halo diventerà un serie tv! L’inizio delle riprese dovrebbe essere previsto per i primi mesi del 2019 e vedrà Spielberg come produttore esecutivo, mentre le sceneggiature sono state affidate a Kyle Killen, che sarà anche lo showrunner. Rupert Wyatt alla regia di alcuni episodi.

Non sappiamo ancora molto sulla serie di Halo, ma da alcune indiscrezioni possiamo dirvi che la storia sarà incentrata sull’epico conflitto tra l’umanità e un pericolo alieno, noto come Covenant, che minaccia il pianeta. Ambientata nel 26° secolo, la fiction sarà un concentrato di avventura e azione, che stravolgerà le storie dei personaggi.

Noi siamo curiosissimi di vederla, e voi?

