Esposito: "E' un momento buio"

La sfida tra Olimpia Milano e Germani Brescia si gioca domenica al Mediolanum Forum di Assago (MI) a porte chiuse.

“Quella con Milano è una partita che ha bisogno di poche presentazioni – spiega il coach dei bresciani Vincenzo Esposito -. Sarà un impegno proibitivo, nel quale però dobbiamo cercare di reagire. Per il momento buio che stiamo attraversando, sarà importante la reazione più che il risultato”.

“Sfideremo l’Olimpia senza Kalinoski e Crawford, ma i giocatori che scenderanno in campo lo dovranno fare con un spirito e un atteggiamento diversi, anche al di là del risultato che maturerà in campo – aggiunge l’ex Dinamo Sassari -. Al di là delle difficoltà, infatti, questa gara ci dovrà servire per ritrovare fiducia e sicurezza prima dell’impegno in Germania di martedì prossimo, che rappresenta l’ultima possibilità che abbiamo di proseguire il nostro cammino in EuroCup”.

OMNISPORT | 07-11-2020 15:08