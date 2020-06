Esposito, il Parma torna in vantaggio

Novità sul fronte cessioni dell'Inter. I nerazzurri, secondo le indiscrezioni in arrivo da Milano, avrebbero intenzione di cedere solo in prestito Sebastiano Esposito e di non perdere il controllo dell'attaccante classe 2002, uno dei talenti più promettenti del calcio azzurro.

Perde così quota l'Atalanta, interessata a rilevare l'intero cartellino del giocatore, mentre risalgono le possibilità di un approdo al Parma o all'Hellas Verona, due club entrambi interessate al prestito. Lo riporta Sky.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 08:28