Esposito inquadra i problemi di Sassari

La Dinamo Sassari perde 111-113 sul parquet di casa contro Pistoia e Vincenzo Esposito non nasconde il clima di scoramento che si respira nello spogliatoio.

"Viviamo delusione, amarezza e un forte dispiacere – ammette -. Soprattutto i ragazzi la vivono male, ci siamo trattenuti nello spogliatoio e posso garantirvi che il clima è molto abbattuto. Ovvio però che la maggiore responsabilità è la nostra".

Difficile trovare le cause del periodo difficile: "I motivi possono essere svariati, forse in qualche occasione ci siamo rilassati e abbiamo giocato in maniera disattenta e superficiale. L'unica ricetta è quella di lavorare e andare in campo evitando questi errori. Vale per quanto visto stasera, ma anche in Ungheria".

"Ne abbiamo parlato a lungo, i ragazzi sanno in che cosa hanno sbagliato ma stanno faticando a reagire dal punto di vista mentale. Dobbiamo lavorare duro, crederci e mettere in pratica il nostro lavoro", ha concluso il coach di Sassari.

SPORTAL.IT | 18-11-2018 22:35