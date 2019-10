Esposito: "La Virtus è uno squadrone"

Dimenticare il Darussafaka, i soli 35 punti messi a referto e tutte le conseguenze derivate da una serata entrata nella storia, ma dalla parte sbagliata: sono questi gli obiettivi che la Germani Basket Brescia si prefigge in vista dell’anticipo della sesta giornata di campionato, nel quale le farà visita la Virtus Segafredo Bologna, capolista imbattuta della Serie A. "Affrontiamo un altro avversario di livello, competitivo sia in Italia che in Europa – le parole di Vincenzo Esposito, coach della Germani -. La Virtus è costruita con giocatori di esperienza internazionale e dal grande talento e ha un roster composto da 12 titolari veri. Imbattuta nel campionato italiano, arriva da una sconfitta in Europa e questo renderà la gara ancora più impegnativa".

"Noi arriviamo al match un po’ acciaccati fisicamente e mentalmente dopo la mediocre prova in EuroCup ma vogliamo fare il massimo per mettere in difficoltà uno squadrone del genere – conclude Esposito -. Dovremo giocare in difesa con meno distrazioni possibili, mentre in attacco dovremo avere pazienza e le giuste spaziature: sono queste le armi per restare attaccati al match e provare a raggiungere un risultato positivo che varrebbe doppio, specialmente in un momento come questo nel quale il calendario è durissimo".

SPORTAL.IT | 25-10-2019 17:31