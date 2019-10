Esposito rende merito a Trieste

Brescia perde in volata a Trieste e Vincenzo Esposito rende merito ai rivali. "Complimenti a Trieste per la vittoria, perché nell’arco dei 40′ ha giocato meglio di noi – spiega a fine partita -. I nostri avversari sono partiti molto bene, mentre noi purtroppo aspettiamo sempre almeno un quarto per entrare in ritmo fisicamente e tecnicamente. La nostra gara diventa tutta di rincorsa e quando le cose vanno così si rischia di arrivare nel finale con poca benzina, perché lo sforzo in termini di energia è immenso".

"Dobbiamo cercare di giocare con più lucidità nei momenti importanti della gara oppure, se ci accorgiamo di soffrire la stanchezza, dobbiamo giocare almeno con maggiore precisione – prosegue l'allenatore campano -. Come nelle ultime partite, il lavoro difensivo del secondo tempo è stato molto positivo. Però è necessario iniziare con un'altra energia e mentalità, soprattutto difensivamente, e andare per obiettivi nei momenti più importanti del match. Adesso per noi l'importante è recuperare le energie e cercare di rimanere più razionali e in controllo nelle situazioni importanti della gara".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 10:42