Esposito tende la trappola alla Virtus Bologna

A caccia del riscatto dopo la partenza in sordina delle prime due partite, il coach della Germani Brescia Vincenzo Esposito presenta la partita contro la Virtus Segafredo Bologna.

“Quella con la Virtus è una di quelle partite, come con Milano, a cui serve il minimo di presentazione – spiega -: basta guardare il roster e ciò che ha fatto negli ultimi due anni per capire che è una delle partite più difficili della stagione. Domenica giochiamo contro una delle candidate allo scudetto, che cercherà di arrivare in fondo ad EuroCup. Per quanto ci riguarda, cerchiamo di migliorare il più possibile e lavorare sulla chimica dei giocatori”.

OMNISPORT | 02-10-2020 18:04