Estasi Juventus, la carica del portafortuna speciale

I giocatori della Juventus scesi in campo, ma anche quelli rimasti in panchina, e Max Allegri, non sono stati i soli a confezionare l’impresa dei bianconeri nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Del resto per rendere possibile un risultato del genere, un 3-0 più che meritato contro una squadra conosciuta in tutta Europa per la propria solidità difensiva, serviva il classico gioco di squadra: calciatori, allenatore e ovviamente i tifosi, che per una notte hanno messo da parte le liti interne e le contestazioni alla società per spingere i propri beniamini verso un’impresa che pareva lontanissima dal realizzarsi dopo la scialba prestazione del ‘Wanda Metropolitano’.

Ma non è tutto, perché anche alcuni ex c’hanno messo del proprio per rendere possibile l’impossibile. Se Gigi Buffon e Claudio Marchisio si sono fatti sentire subito dopo la fine della partita complimentandosi con gli ex compagni sui social, c’è chi ha fatto meglio catapultandosi allo stadio per far arrivare la propria vicinanza a ragazzi con i quali fino a pochi mesi fa si condivideva lo spogliatoio.

Il riferimento è a Patrice Evra, ormai un habitué delle follie social, ma questa volta nei panni del vero e proprio portafortuna. Il difensore francese, che la maglia della Juventus l’ha indossata tra il 2014 e il gennaio 2017, era infatti presente all’Allianz Stadium per spingere con la propria presenza e la propria voce Ronaldo e compagni verso l’operazione-remuntada.

Detto, fatto e allora al termine della partita era impossibile non volare nello spogliatoio per congratularsi con gli amici e per le immancabili foto da postare.

C’ha pensato Miralem Pjanic, che ha immortalato “Zio Pat” in uno scatto poi finito su Instagram: “Portafortuna” ha scritto il centrocampista bosniaco.

Vero, anzi verissimo, visto che solo una settimana prima Evra aveva fatto la stessa cosa dagli spalti del Parco dei Principi, esultando in maniera scatenata dopo la vittoria del Manchester United sul campo del Psg. Non è difficile immaginare quale sorteggio il francese non vorrà per i quarti di finale…



