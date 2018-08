Estate 2018, ecco i migliori videogiochi da portare con te

Estate significa sole, mare e soprattutto relax. Eppure, per gli appassionati di videogiochi è in qualche modo una sofferenza rimanere per tanto tempo lontano dai propri titoli preferiti. Per fortuna, i nostri smartphone, tablet e console portatili ci permettono di tenere sempre con noi qualche gioco di riserva, pronto a farci compagnia sotto l’ombrellone. Ecco quindi la lista di quelli che, nell’estate 2018, sono i migliori videogiochi da portare con sé.

Per l’estate 2018 i migliori videogiochi sono su dispositivi mobile

Partiamo con il titolo più in del momento. Si chiama Fortnite e oramai ci giocano veramente tutti. Quello che probabilmente non sapete è che del gioco di Epic Games è stato recentemente creato un porting ufficiale per Nintendo Switch, oltre ovviamente alla versione mobile già presente su iOS. Quanto invece alla possibilità di giocare alle nostre amate Royal Battle su Android, esiste qualche app che già lo permette. Ma per averlo ufficialmente ci toccherà aspettare un altro po’…

Un altro titolo molto in voga è Sonic Forces: Speed Battle, disponibile su Android e iOS. Altro non è che un giochino di corse che vede protagonisti i personaggi dell’universo di Sonic, il porcospino blu mascotte di casa Sega. C’è stato un tempo in cui il re dei videogiochi era senz’altro lui. Oggi, con questo racing multiplayer online è possibile trascorrere ore di puro divertimento.

Se invece non volete abbandonare la vostra amata PlayStation 4 nemmeno in vacanza, esiste un modo per portarla con voi sul vostro iPhone. Sull’App Store si trova infatti un piccolo software capace di collegarsi in rete con la vostra console, facendovi giocare in remoto ai giochi che preferite. Il suo nome è R Play e, con grande delusione degli utenti Android, funziona soltanto su iOS.

Infine, gli appassionati di calcio non mancheranno di dedicarsi a FIFA Mobile. Basato sul motore grafico del vecchio FIFA 08, si tratta della versione per cellulari e tablet del celebre gioco EA Sports. A differenza del titolo per console e PC, basta scaricarlo una volta sola e si aggiornerà automaticamente stagione dopo stagione. In attesa dell’avvio del prossimo campionato, sarà sicuramente un ottimo compagno di vacanza per i malati di calcio.

