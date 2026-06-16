Ester Exposito, chi è l'attrice che ha scelto una relazione senza etichette con Kylian Mbappé, vicina al Principe Alberto di Monaco

L'attrice è stata indicata come presunta fidanzata del campione di Francia per via di alcuni scatti e una serata sospetta a Parigi: sarà presente anche tra gli spalti per seguire il Mondiale?

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Chissà se anche Ester Exposito tra il pubblico che seguirà la Francia, tra le più attese di questa edizione dei Mondiali. L’attrice spagnola, interprete di Carla Rosón nella serie tv di Netflix Élite, andata in onda per otto stagioni tra il 2018 e il 2024, sarebbe finita al centro del gossip per via di alcuni avvistamenti che la vedono assai affiatata con Kylian Mbappé, eroe di Francia e protagonista di una delle operazioni più dispendiose per il Real Madrid.

le indiscrezioni su Mbappé e Exposito

I media spagnoli si sono accesi, quando a Madrid qualche settimana fa si sono susseguiti avvistamenti e incontri che avrebbero conosciuto l’apice della climax quando i due avrebbero scelto Parigi per una serata forse romantica, forse divertente.

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Una nottata con uscita che non sarebbe sfuggita all’influencer francese Aqababe che su X si è affrettato a specificare che: “Secondo le mie informazioni esclusive, Kylian Mbappé ed Ester Expósito si frequentano attualmente. Erano insieme il 25 febbraio a Madrid e diversi ragazzi li hanno visti ieri al bar Pullman (El Diez Cielo) baciarsi tutta la notte”, ha scritto l’esperto che non ha risparmiato il dettaglio.

Ci sono state poi altre prove, che testimoniano come e quanto questa frequentazione sia assidua, assolutamente continuativa: a Parigi in occasione di un’elegante cena in un lussuoso ristorante, con vista sulla Torre Eiffel, la coppia avrebbe consumato un pasto e attivato i commensali e i presenti. Da parte dei due, nessuna conferma né dettaglio ulteriore sebbene la coppia sia di per sé interessante. La loro relazione, piuttosto, parrebbe sfuggire a ogni definizione.

Chi è Ester Exposito, attrice in ascesa

Nata a Madrid il 26 gennaio 2000, Ester Exposito ha mosso i primi passi quando aveva appena sei anni, esibendosi come ballerina e appassionandosi alla danza, alla recitazione poi. Dopo aver studiato teatro e cinema e aver collaborato con prestigioso brand della moda come Doble Victoria e Ralph Lauren, Ester è approdata alla televisione con piccole partecipazioni a serie tv, mai arrivate in Italia.

Il successo per lei è esploso quando aveva poco più di 18 anni nel 2018, grazie alla serie Élite. Da lì la sua carriera è letteralmente intrapreso una fase ascendente: è stata tra i protagonisti delle serie spagnole La caccia. Monteperdido, Veneno e Qualcuno deve morire e dal 2024 interpreta il ruolo della protagonista della serie di Netflix Bandidos.

L’incontro con Alberto di Monaco

Poche settimane fa ha ricevuto dalle mani del Principe Alberto di Monaco, a Montecarlo, un prestigioso riconoscimento per il suo contributo artistico, a sottolineare la sua popolarità ormai planetaria.

Al cinema, invece, ha debuttato nel 2018 in Tuo figlio di Miguel Ángel Vivas e nello stesso anno ha recitato in Quando gli angeli dormono di Gonzalo Bendala. Tra il 2022 e il 2023 ha partecipato ad altre produzioni spagnole.

Una relazione senza etichette

Nonostante il successo, Exposito è riuscita a tenere in parte riservata la sua vita sentimentale: negli anni è stata legata agli attori Alejandro Speitzer e Nicolás Furtado, mentre lo scorso anno è stata paparazzata insieme all’attore Hugo Diego García. Con Mbappé, stella del Real Madrid, ha preferito non dare un nome a una relazione costantemente sotto i riflettori, a cui non si ambisce a conferire una forma definitiva.

Nonostante la visibilità e l’imminente inizio dei Mondiali, entrambi abbiano scelto di non rilasciare dichiarazioni.