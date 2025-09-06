Italia-Estonia, moviola: l’arbitro scatena Gattuso, mancano tre rigori

La prova dell’arbitro Pinheiro a Bergamo per la gara di qualificazione ai Mondiali analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ne ha ammoniti 4

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Italia-Estonia, è stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. nel corso della carriera ha diretto 68 partite delle competizioni UEFA, sia per club che per nazionali. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

I precedenti tra le due squadre

Sette vittorie su sette per gli azzurri contro gli estoni con una differenza reti schiacciante di 20 gol fatti e 2 subiti.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con Gonçalves IV uomo, Martins al Var ed Esteves all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Kristal, Bastoni, Paskotsi, Anier

Italia-Estonia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 29′ Retegui cade in area dopo un contatto con un difensore, l’arbitro Pinheiro vicino all’azione fa cenno subito al bomber di alzarsi e anche il VAR non interviene a richiamare il direttore di gara, nonostante la panchina azzurra e il ct Gattuso chiedano a gran voce il penalty. I dubbi restano. Primo giallo al 31′, è per Kristal per uno sgambetto da dietro su Barella. Al 48′ è l’Estonia a chiedere un calcio di rigore per un tocco con il braccio di Bastoni su un contrasto aereo, ma il braccio del difensore azzurro viene giudicato aderente al corpo.

Si gioca. Al 49′ il sinistro di Di Lorenzo viene deviato da un difensore con il braccio aderente al corpo. Gattuso e tutta la panchina invocano il calcio di rigore ma Pinheiro e il VAR non intervengono, giudicando il braccio aderente al corpo. Al 64′ Bastoni commette un fallo tattico sulla ripartenza di Sappinen e viene ammonito. Al 77′ fallo di Paskotsi su Kean e ammonizione per il difensore estone. Al 95′ ammonito Anier per una sbracciata su Bastoni. Dopo 5′ di recupero Italia-Estonia finisce 5-0.