Il "solito" Luciano: dopo la rimonta da urlo contro Faria, stavolta è lui a sprecare tutto (7-5 5-2) e gettare al vento l'opportunità di dare l'assalto al sesto titolo in carriera.

Luciano Darderi è una sorta di “pacchetto” che va preso così com’è. Impossibile – o meglio: impensabile – tentare di cambiarlo, è fatto così e lo si ama (o lo si odia) proprio per questo motivo. Se nei quarti di finale del torneo di Estoril il talento di Villa Gesell aveva rimesso in piedi una partita che sembrava ormai compromessa contro il beniamino di casa Jaime Faria, in semifinale ha fatto esattamente lo stesso – ma al contrario – contro Alexander Blockx. L’italo-argentino è riuscito nell’impresa di perdere una partita che conduceva con autorevolezza (7-5 5-2) e in cui si è ritrovato avanti 4-0 nel tie-break del terzo set, per poi piantarsi di colpo. Ancora una volta.

Estoril, sangue e arena tra Darderi e Blockx

Una partita che, come spesso accade quando in campo c’è Darderi, s’è trasformata cammin facendo in una battaglia. In una sorta di “sangue e arena”, di corrida con Luli nelle vesti del toro, Blockx in quelle del torero e il pubblico del Millennium Stadium in una platea tutta o quasi schierata dalla parte del belga, memore delle punzecchiature e degli screzi del giorno prima, quando Darderi aveva battibeccato con alcuni tifosi durante il match con l’enfant du pays. È finita con l’italo-argentino che ha perso e ritrovato la testa più e più volte nel corso della partita. Nel finale però, proprio quando sembrava ancora una volta sul punto di vincere, il “ravvedimento” è mancato.

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Darderi si complica la vita a un passo dal successo

Primo set che si è deciso ai vantaggi, con Darderi più lucido del suo avversario nel momento decisivo (7-5). Poi l’allungo nel secondo set, il break e il vantaggio lievitato fino al 5-2, ma con servizio a favore del belga. Il controbreak del nono gioco ha riaperto la contesa, l’azzurro è crollato dal punto di vista nervoso e ha giocato un tie-break addirittura irritante, chiuso sul punteggio di 7-1 per il suo avversario, tra gli “ole” del pubblico in delirio. Finita? No, perché il terzo set si è aperto con un altro break in favore di Darderi, vicino al pass per la finale contro Luca Van Assche, il francesino bravo a superare nel derby il connazionale Hugo Gaston.

Rimonta Blockx, Darderi perde partita e nervi

E invece Darderi s’è fermato ancora una volta sul più bello: avanti 4-2, s’è ritrovato sotto 4-5, ha spedito un paio di volte la racchetta sulla terra rossa dell’arena lusitana e poi s’è rimesso in carreggiata arpionando a fatica il tie-break. Forse il vero game-monumento della sua schizofrenica carriera. In pochi scambi il meglio (fuga sul 4-0) e il peggio di Darderi, che a un passo dal trionfo è riuscito a conquistare un solo punto (quello del momentaneo 5-3) e a perderne sette, tra cui un mortifero doppio fallo. Uno psicodramma, l’ennesimo di una stagione da montagne russe per il vulcanico Luli.