Esulta per impresa Napoli, tifosi non si fidano e insorgono

Dopo il presidente, il capitano. Il Napoli che ha imposto il pari al Liverpool ad Anfield è riuscito forse in un’altra missione impossibile: ricompattare l’ambiente e ritrovare un minimo di serenità. Insieme ad Aurelio De Laurentiis, anche Lorenzo Insigne ha postato un messaggio sui social per esaltare l’impresa dei compagni nella tana di Klopp. In questo caso, però, non tutti hanno condiviso il suo pensiero.

Il post – Ecco cosa ha scritto Insigne su Instagram dopo la partita col Liverpool, vista in tv dal momento che il capitano è rimasto bloccato a Napoli per i postumi di una botta al gomito rimediata durante il match contro il Milan a San Siro: “Bravi ragazzi grande partita con personalità e senza mai mollare… Forza Napoli Sempre”. A chiudere il suo scritto, un cuoricino d’azzurro.

Sconcerto – Il pubblico napoletano, però, non si fida. Sono in tanti a esprimere le loro contrarietà a Insigne per il suo messaggio, ma soprattutto per aver abbandonato la barca nel momento più delicato. Già quando si era diffusa la notizia della sua mancata convocazione, molti avevano sottolineato la differenza con altri capitani: “Chiellini ha le stampelle ma segue la Juve ovunque, altri per un dolorino al braccio si fermano e restano a casa”.

Le reazioni – Ecco una carrellata di commenti al vetriolo in calce al post dell’attaccante partenopeo: “Dovevi stare lì. Ma visto come è andata, forse è meglio se te ne stai a casa!”, pungola Antonio. “Hanno vinto perché non sei andato tu, altrimenti ora staremmo al terzo posto”, incalza un altro tifoso ferito. “Stai sereno sono ormai anni che facciamo a meno di te”, scrive un altro follower.

La fascia – Un’altra questione che infervora gli animi è quella del ruolo di Insigne all’interno della squadra.Parecchi lo invitano a sfilarsi la fascia di capitano e a consegnarla ad altri azzurri più attaccati alla causa “Togliti quella fascia, non la meriti”, scrivono in molti. “Koulibaly è il mio capitano”, punzecchia Fabio. “Da capitano sei una delusione, dovevi stare in tribuna se ci tenevi davvero”, insiste Michele.

I like – Assieme ai delusi, c’è però anche una fetta consistente di tifosi che sottolinea con piacere la volontà di ricucire i rapporti. Sono quasi centomila, al momento, i “like” al post di Insigne, mentre qualcuno lo elogia. “Abbiamo bisogno anche di te capitano!! Chiudiamo tutte queste tarantelle e lottiamo in campionato anche”, scrive Furio. “Va bene Lorenzo, adesso però riprenditi il Napoli e Napoli”, l’invito di Antonio. “Mi sei mancato”, scrive con orgoglio una tifosa.

SPORTEVAI | 28-11-2019 09:23