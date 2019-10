Esultanza irridente dei tifosi, un turno a Bergamo

E’ stata inflitta la squalifica del campo per una gara alla Bergamo Basket (serie A2, girone Ovest) per quanto successo al termine della gara vinta 65-63 sulla Givova Scafati.

"Più tifosi entravano in campo per festeggiare; alcuni di essi esultavano nelle vicinanze dei giocatori avversari con chiaro intento irrisorio, fatto che non degenerava per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le società" si legge nella nota del Giudice sportivo Andrea Tavazza.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 21:51