Eterno Ibrahimovic: tutti lo vogliono

L'ultima partita con i LA Galaxy non ha sorriso a Ibrahimovic, sconfitto da Houston (3-2 il finale). La sua squadra ha chiuso al settimo posto nella classifica della Western Conference, quindi fuori dai play-off. Ma la stagione agonistica di Ibra potrebbe non essere finita. A gennaio, il bomber classe 1981, potrebbe tornare a giocare in Europa.

Il suo nome continua ad essere menzionato in maniera ossessiva e sempre legato a top club. Sulle sue tracce, ci sarebbero ben tre squadre, ossia Milan, Real Madrid e Manchester United. I rossoneri cercano un rinforzo per l'attacco. Uno come Ibra farebbe comodo anche se c'è chi crede che, un suo eventuale arrivo, costringerebbe Cutrone a cambiare squadra per trovare spazio. Il ricordo dell’Ibra rossonero è forte. Gattuso ha sempre avuto un debole per il centravanti rossonero.

Si parla anche di un forte interessamento del Real Madrid. Lo svedese ha già giocato nella Liga (al Barcellona, dove non ha convinto). Perso Cristiano Ronaldo, il club blanco starebbe cercando un giocatore di personalità, in grado di far sentire la propria leadership in campo e, soprattutto, nello spogliatoio. Dovesse vestire la casacca del Real Madrid, Ibra potrebbe dire di aver giocato in tutti i maggiori club d’Europa (Bayern Monaco escluso).

Attenzione anche al Manchester United. Mourinho conosce perfettamente Ibrahimovic (i due non si sono lasciati benissimo) e sa che la sua presenza aiuterebbe a crescere i tanti giovani presenti nella rosa del Manchester United. Da capire se l'ex, tra le altre, di Juventus, Inter e Milan, sia disposto a rimettersi in discussione senza la certezza di avere una maglia da titolare. Un ritorno ai Red Devils pare improbabile, ma le opzioni Real Madrid e Milan lo stuzzicherebbero.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 09:00