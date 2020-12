Eterno Quagliarella: rinnovo in arrivo

Fabio Quagliarella alla Sampdoria per un’altra stagione. La punta doriana, che a gennaio festeggerà 38 anni, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport si siederà presto al tavolo con il club per trovare un accordo per la prossima stagione.

Secondo la rosa nel nuovo contratto verranno inserite variabili legate ad obiettivi personali e del club. Quagliarella in questo avvio di campionato a segnato 5 gol in 9 partite: occupa la quindicesima posizione nella classifica all-time del massimo campionato italiano con 169 gol.

OMNISPORT | 04-12-2020 11:18