Eterno Sossio Aruta: a quasi 50 anni torna in campo. L'annuncio

Nuova avventura per Sossio Aruta. L’attaccante, classe 1970, è stato acquistato dal Mesagne, squadra di eccellenza pugliese.

Divenuto una vera e propria personalità televisiva (Campioni su Italia 1, Uomini e Donne su Canale 5, Temptetion Island su Canale 5), ha deciso di mettersi di nuovo in gioco sul campo e ha firmato un accordo con il Mesagne. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sui profili Facebook.

Questo invece il post su Instagram di Sossio Aruta: “CI HO SPERATO FINO ALLA FINE. FORTUNATAMENTE E’ ARRIVATA QUESTA NUOVA SQUADRA CHE MI PERMETTERA’ DI INSEGUIRE IL MIO RECORD DEI 400 GOAL….-20… UN GRAZIE AL PRESIDENTE TODISCO E AL .MESAGNE CALCIO …DOMANI SI DEBUTTA IN CASA… TUTTO QUESTO .IN UN GIORNO… SPECIALE…..OGGI MIO FIGLIO DIEGO COMPIE 8 ANNI E MIA FIGLIA BIANCA 3 MESI❤❤❤❤❤❤……DA INCORNICIARE”.

Soprannominato Re Leone, ha giocato con diverse squadre, segnando più di 380 goal tra professionisti e dilettanti. La parte più significativa della sua carriera è stata l’esperienza biennale con l’Ascoli in Serie C1. Ha disputato anche alcune partite in Serie B con il Pescara. Tra le altre squadre, ha giocato anche nel Benevento, nel Cosenza, nel Frosinone, e tra il 1993 ed il 1996 gioca con la maglia del Taranto tra la Serie D e la C2, segnando 46 goal in 90 match.

VIRGILIO SPORT | 13-01-2020 12:19