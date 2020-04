Ethan Happ diventa italiano: c'è la fila per lui

L'agente italiano di Ethan Happ, Mario Scotti, in una intervista a La Provincia di Cremona ha parlato del futuro del centro della Vanoli: "Possibilità che resti a Cremona? Direi nessuna. É un giocatore che ha dimostrato di essere tra i migliori del campionato. Ha già ricevuto offerte in Europa. In Italia diverse".

Il giocatore è particolarmente ambito perché potrebbe diventare italiano: "Potrebbe esserci una novità clamorosa – sono le parole riportate da Sportando -. Ethan potrebbe diventare italiano, stiamo lavorando per fargli prendere il passaporto. Vista la situazione le pratiche sono un po’ ferme, ma ci siamo. I due bisnonni di Happ sono siciliani".

Tra i club interessanti, anche Virtus Bologna e Olimpia Milano: "Il suo status cambierebbe anche il suo valore di mercato. Virtus e Olimpia Milano le metto in prima fila".

SPORTAL.IT | 10-04-2020 11:58