L'attuale assistant coach dei San Antonio Spurs Ettore Messina era a Milano lo scorso giugno per un incontro con l'Olimpia, riporta Sportando.

Immortalato in una foto d'agenzia insieme al suo agente, Messina avrebbe avuto un colloquio con la proprietà del club, destinata a cambiare presidente dopo l’addio di Livio Proli. Ettore Messina è stato accostato all'Olimpia negli scorsi giorni per il ruolo di coach ma anche per la presidenza operativa.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 10:23