Ettore Messina chiarisce l'ultima azione

Ettore Messina ha commentato la partita di Brindisi per il sito ufficiale dell’Olimpia Milano.

“E stata una partita molto combattuta e fisica. Loro sono una squadra di grande potenziale tecnico e atletico, tanto che stanno facendo un grandissimo campionato. Noi siamo stati bravi ad avere pazienza, abbiamo usato bene la zona – devo dare atto ai miei assistenti, in testa Marco Esposito, di aver insistito quindi il merito è loro – e poi abbiamo fatto qualche giocata decisiva in attacco. È stato importante il tiro da tre nel terzo quarto perché ci ha permesso di tornare avanti. Sull’ultimo possesso volevamo fare fallo ma nel momento in cui avessero attaccato, non gratuitamente, infatti Banks ha preso sì un tiro da tre ma era fuori equilibrio”.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 23:30