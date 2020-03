Ettore Messina chiede spirito di adattamento

"Ovviamente sarà strano giocare a porte chiuse, quindi chi si adatterà meglio a una situazione complicata avrà maggiori chance di spuntarla". Il silenzio del Forum sarà un fattore da non sottovalutare martedì per Ettore Messina. L'emergenza Coronavirus costringerà Olimpia Milano e Real Madrid a giocare a porte chiuse il turno di Eurolega ma i meneghini non possono permettersi altri passi falsi dopo la sconfitta di Kaunas e sono alla vigilia di un trittico di gare in nove giorni (giovedì la trasferta di Valencia, il 12 arriva l'Olympiacos) dove si giocano una grossa fetta di speranze play-off.

"Giochiamo contro una squadra fantastica una partita da affrontare con grande senso di urgenza – ha aggiunto Messina -. Controllare i rimbalzi e difendere in modo efficace sui loro tiratori sarà fondamentale per provare a vincere".

Milano è tornata ad allenarsi domenica dopo il rientro da Kaunas. E' tornato disponibile Arturas Gudaitis, out Burns e quasi sicuramente Sergio Rodriguez, che in Lituania ha riportato un problema muscolare e una distorsione alla caviglia sinistra.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 19:06