Ettore Messina e il parallelo Olimpia-Virtus

Ettore Messina ha le idee chiare su quello che si aspettano in casa dell’Olimpia Milano. "Quando vesti questa maglia, come mi è capitato anche alla Virtus, sai cosa si aspetta la gente. Se vinci hai fatto il tuo, se invece perdi è un disastro" ha detto il coach e presidente operativo dei biancorossi, come evidenziato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

"Della mia epoca son rimasti Pancotto, Caja e Bucchi. Gli altri colleghi li dovrò studiare" ha aggiunto il nuovo timoniere dei meneghini.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 06:36