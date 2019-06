Ettore Messina è pronto per la nuova sfida. “Sento il peso di dover far bene perché le aspettative di tutti sono molto elevate” ha detto nel corso della presentazione il nuovo coach/presidente dell’Olimpia Milano.

“Ho anche la convinzione che la squadra deve andare in campo in un modo convincente ma senza saltare gli step necessari. Cosa serve per fare il salto europeo? Non penso sia utile guardare indietro e il giorno ‘uno’ è oggi. Quello che bisogna fare è quello che vale per tutti: difendere forte, passarsi la palla in attacco e prendersi responsabilità” ha aggiunto il catanese.

“Dobbiamo fare una riflessione in base ad un determinato budget che può essere per tanti giocatori di medio livello o pochi di alto livello con dei giovani: stiamo riflettendo. Ho cominciato a palare con i giocatori a Milano e via Skype con quelli fuori e mi farò un’idea su cosa serve o cosa no” ha poi spiegato Messina.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 16:40