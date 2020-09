Ettore Messina: "Il budget non fa canestro"

“A me ha sempre dato fastidio, anche quando ero negli Stati Uniti, il riferimento al budget. Il budget non fa canestro, si vince con gente che si sbatte, dentro e fuori dal campo”. A dirlo, in un’intervista concessa a Tuttosport, è stato Ettore Messina, il coach dell’Olimpia Milano.

“In Eurolega puntiamo ai playoff e l’abbiamo detto. Abbiamo elevato la qualità atletica. Ma è prematuro sbilanciarsi in una situazione così incerta” ha aggiunto il timoniere della formazione biancorossa.

