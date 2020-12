Ettore Messina non si dà pace

Milano cade in casa contro Baskonia ed Ettore Messina è una maschera di delusione al termine della partita che complica il cammino dell’Olimpia in Eurolega.

“Hanno dettato il ritmo della partita giocando più duro e meglio di noi. Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla partita e di questo dovremo parlare” le prime parole di Messina in conferenza stampa.

“Ci hanno attaccato sul palleggio per tutta la partita e noi non siamo stati in grado di contrastarli – ha proseguito il coach siciliano – In attacco abbiamo tirato in modo alterno, ma il problema è stata la difesa, ma quando una squadra è coesa riesce a non subire il gioco degli avversari e a fare meglio in attacco”:

Contro il Cska vietato sbagliare: “Se ci faremo condizionare dagli altri risultati rischieremo di vanificare quanto di buono fatto finora”.

