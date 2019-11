Ettore Messina non si dà spiegazioni

L’Olimpia Milano incassa un’altra sconfitta in Eurolega. Al Pireo l’Olympiacos impartisce una severa lezione alla squadra di Ettore Messina, in partita solo nel primo tempo sebbene l’avversario non fosse sembrato imbattibile.

Il tecnico siciliano analizza il match all’insegna del Fair Play: “Complimenti all’Olympiacos. A Kemzura, Vassilis e al resto della squadra per la grande prestazione, soprattutto nel secondo tempo”.

Resta però inquietante il crollo della squadra nella seconda parte di gara: “Siamo andati sotto nel terzo quarto, da quel momento è stato il blackout – ha ammesso Messina – Dobbiamo analizzare le ragioni di questo e guardare avanti”.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 23:33