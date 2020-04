Ettore Messina pone l'accento su alcune questioni

"Difficile pensare di assegnare lo scudetto e proclamare le retrocessioni, con un campionato giocato per nemmeno i due terzi. Ho letto che nemmeno i tifosi di Bologna vorrebbero uno scudetto "di cartone". Non è il caso di parlare di queste cose. Non credo sia facile realizzare di tornare in un palazzetto". A dirlo, a Rai Sport, è stato Ettore Messina.

"Riprendere come? In Italia per la serie A, tranne Brindisi e Sassari, si potrebbero raggiungere le altre squadre in pullman. Impossibile immaginare, oltre al complesso di situazioni favorevoli necessarie, di poter giocare gare di Eurolega o di NBA con quello che le trasferte implicano in termini di spostamento. Non capisco, a oggi, come si possa garantire la sicurezza di non rimettere in giro i contagi" ha aggiunto il coach dell’Olimpia Milano

SPORTAL.IT | 13-04-2020 09:25