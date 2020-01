Ettore Messina prende il derby con le pinze

Dopo la sofferta vittoria in Eurolega contro lo Zenit, l'Olimpia Milano si prepara ad affrontare il derby contro Cantù, in programma domenica alle 17 al Forum di Assago. Un derby lombardo molto sentito non solo dai tifosi, ma dallo stesso allenatore delle 'scarpette rosse' Ettore Messina.

“Si tratta di una partita molto sentita da ambedue le parti – ha detto il tecnico dell'Olimpia in sede di presentazione dell'incontro -. Loro sono una squadra molto atletica e ben organizzata da Cesare Pancotto, che è uno degli allenatori di riferimento di questa lega. La transizione difensiva contro il loro tentativo di giocare molto in campo aperto sarà il fattore determinante della partita, assieme al controllo dei rimbalzi”.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 20:59