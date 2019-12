Ettore Messina ritrova due titolari

In vista della partita di venerdì in casa dell'Asvel e valevole per il tredicesimo turno di Eurolega, Ettore Messina vuole mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive in ambito continentale, e per farlo potrà contare sul rientro di due giocatori importanti per le rotazioni dell'Olimpia Milano, Vladimir Micov e Arturas Gudaitis.

Le "scarpette rosse", dopo l'ultimo allenamento al Forum di Assago, sono partite per la Francia e rientreranno a Milano fra una settimana: dopo la sfida con i francesi, infatti, l'Olimpia affronterà Venezia in campionato e Valencia nella quattordicesima giornata della massima competizione continentale.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 16:55