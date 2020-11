Ettore Messina: "Sistemata la difesa…"

Prendendo il largo nel secondo tempo l’Olimpia Milano si impone nel derby con la Acqua San Bernardo Cantù 89-71 al PalaDesio. “Venivamo da una settimana in cui non ci siamo allenati e credo si sia visto soprattutto nella difesa del primo quarto che oggettivamente è stata mediocre, ha concesso troppe penetrazioni e troppe iniziative a Jaime Smith e non solo – ha osservato Ettore Messina -. Non è facile giocare come ha fatto oggi Cantù, soprattutto nel primo tempo, con ritmo, efficacia, attaccando bene il ferro”.

“Una volta sistemata la difesa siamo cresciuti – ha aggiunto il coach biancorosso -: abbiamo concesso 14 e 13 punti a Cantù negli ultimi due quarti, e anche in attacco abbiamo avuto una buona circolazione di palla che ha portato alle otto triple su 10 di Sergio Rodriguez. E’ positivo essere riusciti a dare minuti ad un arrugginito Punter e a un arrugginito Moraschini, lunedì si alleneranno e faranno un passo avanti ulteriore”.

OMNISPORT | 15-11-2020 20:20