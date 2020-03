Ettore Messina: "Stiamo tutti bene"

Il notiziario sportivo televisivo numero 1 al mondo, Sportscenter di ESPN, si è collegato in diretta con l’abitazione milanese di Coach Ettore Messina per conoscere la situazione in Italia e in particolare a Milano in seguito alla situazione generata dal Coronavirus. "Questa situazione di emergenza ci ha unito tutti in Italia, c’è un forte senso di appartenenza, voglia di stare assieme, e di gratitudine, direi ammirazione per i medici, infermieri, per le persone che lavorano negli ospedali perché stanno fronteggiando una crisi seconda a nessun’altra. E’ un po’ come essere in guerra, i letti nelle strutture di emergenza scarseggiano, c’è la possibilità di usare delle tende per le emergenze proprio come in guerra. Esiste un forte senso di emergenza che tutto il paese sta cercando di vivere con coesione".

Sulla situazione dell’Olimpia ha detto: "Siamo in quarantena perché giovedì scorso, quando stavamo per partire per Berlino, ci è stata comunicata la positività al virus di un giocatore del Real Madrid, Trey Thompkins, così tutte le squadre che avevano giocato recentemente contro il Real Madrid dovevano osservare un periodo di quarantena, io, lo staff, la squadra, tutte le persone coinvolte. Fortunatamente stiamo tutti bene. Abbiamo la fortuna di far parte di una organizzazione valida, nessuno è rimasto solo, tutti sono in contatto, attraverso medici, manager, fisioterapisti. Molti dei nostri giocatori hanno la famiglia con loro, viviamo in una città molto ben organizzata e al momento tutti sono in condizioni ottimali, nell’attesa di capire se la stagione potrà riprendere e ovviamente siamo ansiosi di capire in generale come andranno le cose. In giro sappiamo di giocatori americani che sono rientrati o hanno chiesto di rientrare, ma a questo punto non nessuno sa cosa sia meglio fare, se viaggiare, se ci sono i voli, e tornare o rimanere qui e vedere come la situazione si evolve nelle prossime due settimane".

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 17-03-2020 14:20