Ettore Messina temeva questa partita

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, temeva in modo particolare questa gara. “Dopo un buon inizio abbiamo faticato a trovare ritmo, che era esattamente quello che temevo dopo due settimane in cui, contrariamente al solito, ci siamo allenati molto e abbiamo giocato solo una partita. Per questo abbiamo faticato” dice dopo la vittoria su Trento.

“Di buono c’è stato che la squadra non si è fatta prendere dalla frustrazione, dal nervosismo, ha continuato a macinare gioco fino a quando la difesa è salita di tono, l’attacco è salito di tono, siamo tornati a muovere la palla, come facciamo spesso, per liberare i tiratori che hanno messo a loro volta tiri importanti” aggiunge il timoniere biancorosso.

OMNISPORT | 01-11-2020 20:32