Euforia Juventus: previsto un colpo alla Cristiano Ronaldo in estate

Euforia sempre alle stelle in casa Juventus dopo l'impresa di martedì sera contro l'Atletico Madrid. Durante i festeggiamenti in un ristorante vicino all'Allianz Stadium, il direttore sportivo Fabio Paratici è stato preso d'assalto dai tifosi juventini presenti, che entusiasti gli hanno chiesto l'arrivo di un altro grande colpo in estate, Kylian Mbappé. Lo riporta Tuttosport.

L'attaccante del Psg, potenziale Pallone d'Oro, a 20 anni già campione del mondo, è stato pagato due anni fa 180 milioni di euro dal club campione di Francia. Paratici ha promesso ai supporters che farà di tutto, se ci dovesse essere un'apertura, per arrivare all'ingaggio dell'astro nascente del calcio mondiale che potrebbe formare con Ronaldo un'accoppiata unica al mondo. La strada è in salita ma la Juventus ha già un alleato: l'agente di CR7 Jorge Mendes, che nel 2017 curò il passaggio del classe '98 dal Monaco al Psg.

La Vecchia Signora ha incassato i complimenti della stella del Barcellona Lionel Messi, che potrebbe essere il futuro avversario dei bianconeri in ChampionsLeague: "Quello che ha fatto Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato impressionante, una grande sorpresa perché pensavo che l'Atletico mettesse più forza in campo. La Juve è stata brava, ha grande potenziale: Cristiano ha vissuto una notte magica. Sono tutti forti, non devo scegliere io: ci sono tante squadre forti come Juventus, City, Ajax, che ha tanti giovani che non ha paura di niente, il Liverpool che a Monaco ha dimostrato di avere carisma. Vedremo chi arriverà, ci prepareremo a partite molto dure", le sue parole a Sky.

Anche Maradona è rimasto impressionato da Cristiano Ronaldo: "Ci sono giocatori che sono toccati dalla bacchetta magica. Noi argentini siamo fieri che Messi giochi con noi e non abbia scelto la Spagna. Ma l’altro è un animale. Ronaldo è potenza pura e ora anche uno stregone: ha detto che avrebbe segnato tre gol e lo ha fatto".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 10:20