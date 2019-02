Euforia Milan, pazzesco record con il Sassuolo

Oltre 60mila spettatori affolleranno San Siro per la partita tra il Milan e il Sassuolo, in programma sabato prossimo alle 18. Il trend di vendita degli ultimi giorni conferma il momento di euforia che si sta vivendo in casa rossonera: molti tifosi, conquistati dal nuovo Diavolo di Piatek, sognano la rimonta ai danni dei cugini nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport riporta che già lunedì si arriverà a 50mila biglietti: ne basterebbero 57.790 per far registrare la seconda affluenza più corposa, dietro alla partita contro la Juventus, e si prevede il record d'incasso stagionale per il derby contro l'Inter in programma il 17 marzo. Tra i più acclamati venerdì sera nella partita contro l'Empoli Piatek, Gattuso, Paquetà e Bakayoko.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 10:40