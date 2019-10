Eugenio Corini se la prende col Var

Il Brescia ottiene il primo pareggio stagionale fermando la serie di tre vittorie consecutive della Fiorentina.

Partita complicata per la squadra di Corini sotto diversi aspetti, il primo lo shock per il grave infortunio subito da Daniele Dessena, uscito in lacrime ad inizio ripresa: "Dobbiamo aspettare l’esito degli esami strumentali, speriamo non sia nulla di così grave rispetto a quanto sembra in questo momento” ha detto il tecnico delle Rondinelle a fine partita intervistato da 'Sky Sport'.

Il Brescia è partito bene, vedendosi anche annullare un gol, ma spegnendosi alla distanza complice forse anche la lunga sosta per il rinvio della partita contro il Sassuolo: “La sosta di tre settimane ha inciso – ammette l'allenatore – E l’infortunio di Daniele ci ha scombussolato sul piano tattico ed emotivo, ma abbiamo tenuto bene il campo. Il punto è importante, il calendario finora è stato impegnativo”.

Infine una recriminazione nei confronti del Var: "Peccato per i gol annullati a Donnarumma a Cagliari, Tonali a Napoli e Ayè oggi, in B sarebbero stati validi…" ha sorriso Corini.

