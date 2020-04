Eugenio Dalmasson ha un punto fermo

Dalle colonne del ‘Piccolo’ Eugenio Dalmasson ha fatto il punto della situazione in casa Allianz Trieste. "L'anno scorso siamo partiti pieni di incertezze sul futuro. Con uno sponsor importante e il lavoro compiuto dalla società possiamo dire che noi nella prossima serie A ci saremo, indipendentemente dal numero delle squadre" ha osservato.

"Io ho un 1+1 ma in questo periodo non ne abbiamo mai parlato – ha aggiunto, soffermandosi sui contratti in essere e sulle possibili operazioni di mercato -. Casarin junior? Bel giocatore, conosco l'ambiente di Venezia e ho allenato suo padre. Ma coincidenze o rapporti di amicizia non significano che sia stata avviata una trattativa".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 11:14