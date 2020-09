Euro 2020, due ritiri per Coronavirus

L’incubo Coronavirus continua a spaventare il mondo dello sport. L’Europeo Under 20 di volley in corso di svolgimento in Repubblica Ceca ha infatti dovuto registrare due ritiri.

Nella tarda serata di venerdì la Cev ha annunciato che, a causa di alcune positività al Covid-19 emerse tra i giocatori di Turchia e Ucraina, le due squadre saranno costrette ad abbandonare la competizione.

Euro stravolto, quindi, perché il girone 2 resterà formato da appena quattro squadre, Russia, Germania, Bielorussia, Olanda.

Invariata invece la composizione della Poole 1, con Repubblica Ceca, Polonia, Italia, Francia, Serbia e Belgio.

Non cambia la formula della competizione: le prime due di ciascuna Poole accederanno alle semifinali per le medaglie, le altre Nazionali parteciperanno alle classificazioni dal 5° posto in giù.

OMNISPORT | 26-09-2020 11:16