Euro 2020, Laser su Schmeichel: procedimento UEFA contro l'Inghilterra

Problemi in vista per l’Inghilterra che, il giorno dopo la conquista della storica finale di Euro 2020, deve fare i conti col procedimento aperto dall’UEFA per il comportamento di alcuni tifosi.

In particolare a finire sotto la lente d’ingradimento è stato l’utilizzo del laser, puntato contro Kasper Schmeichel al momento del calcio di rigore tirato da Kane e parato dal portiere danese.

Già durante la partita l’arbitro aveva chiesto al quarto uomo di intervenire per invitare il pubblico a non utilizzare laser nei confronti dei giocatori in campo. Ma non solo.

All’Inghilterra vengono contestati anche i sonori fischi rivolti da parte del pubblico all’inno danese e l’utilizzo dei fuochi d’artificio al termine della partita.

A questo punto non resta che aspettare le decisioni dell’UEFA, anche se l’Inghilterra dovrebbe cavarsela con una multa salata.

OMNISPORT | 08-07-2021 13:20